Украинское новостное агентство УНИАН разглядело сотрудников расформированного специального подразделения «Беркут» в рядах ОМОНа в Беларуси. На его сайте приводятся фотографии в подтверждение этой информации.

Так, «беркутовец» Дмитрий Анцупов сперва был замечен на снимке с другими белорусскими силовиками еще в 2018 году. В настоящее время по данным из непроверенных источников, он занимает должность инспектора в отделе спецподготовки ОМОНа в белорусской столице.

Анатолий Примак, который так же, как и Анцупов, покинул Украину после событий 2014 года, был замечен на фото, сделанном на турнире по рукопашному бою, проводимом в Белоруссии. Сейчас известно, что он тоже служит в ОМОНе, однако свежих фото, доказывающих это, найти не удалось.

Украинский «Беркут» был расформирован после Евромайдана. Его сотрудники были обвинены в убийстве более сотни протестующих, однако сами силовики эти обвинения отвергают.