Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинское новостное агентство УНИАН разглядело сотрудников расформированного специального подразделения «Беркут» в рядах ОМОНа в Беларуси. На его сайте приводятся фотографии в подтверждение этой информации.

Так, «беркутовец» Дмитрий Анцупов сперва был замечен на снимке с другими белорусскими силовиками еще в 2018 году. В настоящее время по данным из непроверенных источников, он занимает должность инспектора в отделе спецподготовки ОМОНа в белорусской столице.

Анатолий Примак, который так же, как и Анцупов, покинул Украину после событий 2014 года, был замечен на фото, сделанном на турнире по рукопашному бою, проводимом в Белоруссии. Сейчас известно, что он тоже служит в ОМОНе, однако свежих фото, доказывающих это, найти не удалось.

Украинский «Беркут» был расформирован после Евромайдана. Его сотрудники были обвинены в убийстве более сотни протестующих, однако сами силовики эти обвинения отвергают.

Вам может понравиться

ЦВО получил первую партию вакцины от коронавируса

В Центральном военном округе РФ стартовала прививочная кампания с применением препаратов для…

Сеть “Одноклассники” теперь можно использовать для вызова такси и заказа еды

Социальная сеть «Одноклассники» по примеру «Яндекса» и «ВКонтакте» строит собственную экосистему. Сейчас…

В сторону Рязани по Оке плывет огромное грязное пятно

Уже на протяжении двух дней гигантское грязевое пятно плывет по реке Ока.…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 декабря – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 3 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 3 декабря – небольшая облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 3 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 3 декабря – переменная облачность, до 8 °C |