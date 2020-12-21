Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ростовскую школу №109 пришла 61-летняя пенсионерка, которая вдруг почувствовала себя плохо. Она попросила вызвать «Скорую помощь» и согласилась подождать ее приезда у входа в учебное заведение. Охранники вынесли на улицу стул и удобно усадили женщину, однако всего через несколько минут она умерла.

Пресс-секретарь прокуратуры города Ростов-на-Дону Елизавета Комахидзе сообщила, что в настоящий момент не установлено заболевание, из-за которого скончалась женщина. На территории школы работают эксперты, которые должны установить точную причину смерти. Также выясняется личность погибшей. Пока известно, что каких-либо следов насилия на теле женщины не обнаружено.

Региональная прокуратура начала проверку инцидента, чтобы выяснить, почему охранники не захотели допустить пенсионерку в помещение, а оставили ее умирать на улице рядом со школой.

Вам может понравиться

Генерал Ник Картер: “Китай – хронический вызов, Россия – острая угроза”

Начальник Генштаба британских ВС сообщил в интервью изданию The Times, что войска…

В Общественной палате призвали сурово наказать солгавшую Путину журналистку

Представитель Общественной палаты Александр Малькевич, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей, заявил, что…

Югорчанину грозит пожизненное заключение за изнасилование и убийство девушки

Житель Сургутского района может получить пожизненный срок в тюрьме за изнасилование и…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 декабря – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 декабря – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 21 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 21 декабря – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 21 декабря – пасмурно, до 3 °C |