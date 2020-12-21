В ростовскую школу №109 пришла 61-летняя пенсионерка, которая вдруг почувствовала себя плохо. Она попросила вызвать «Скорую помощь» и согласилась подождать ее приезда у входа в учебное заведение. Охранники вынесли на улицу стул и удобно усадили женщину, однако всего через несколько минут она умерла.

Пресс-секретарь прокуратуры города Ростов-на-Дону Елизавета Комахидзе сообщила, что в настоящий момент не установлено заболевание, из-за которого скончалась женщина. На территории школы работают эксперты, которые должны установить точную причину смерти. Также выясняется личность погибшей. Пока известно, что каких-либо следов насилия на теле женщины не обнаружено.

Региональная прокуратура начала проверку инцидента, чтобы выяснить, почему охранники не захотели допустить пенсионерку в помещение, а оставили ее умирать на улице рядом со школой.