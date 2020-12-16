Российские специалисты разработали алгоритмы, которые способны с точностью в 90% определить тяжесть течения коронавирусной инфекции.

В исследовании были изучены сведения почти о семи тысячах пациентах. Все они переболели коронавирусом – в бессимптомной, лёгкой, средней или тяжёлой формах. Используя собранную информацию, была создана математическая модель исхода заболевания при помощи машинного обучения.

Алгоритмы подтвердили, что некоторые клинические факторы способны предсказывать тяжесть течения заболевания. Это такие показатели, как ферритин, С-реактивный белок, а также частота дыхательных движений, и ряд других факторов.

Также указывается, что на риск летального исхода при заражении коронавирусом влияют возраст, мужской пол, наличие лишнего веса, и уровень глюкозы.