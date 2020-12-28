В издании RT International военный аналитик Михаил Ходаренок заявил, что массовые пуски баллистических ракет, которые производились в ходе учений российских стратегических войск, сильно напугали НАТО в целом и США в частности. Некоторые западные эксперты даже написали о том, что тренировка РВСН вполне могла спровоцировать ядерную войну.

Аналитик, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия“, вспомнил информацию о том, что на немецкой авиабазе «Рамштайн» активировалась тревога, сообщающая о ракетной атаке. При этом все, кто ее слышал, в течение нескольких минут находились в состоянии шока, так как не могли точно сказать – учебная она или боевая.

Это сообщение эксперт называет не соответствующим действительности. Все дело в том, что международный договор между США и Россией обязывает обе стороны уведомлять друг дружку о запусках МБР. В этот раз условия этого документа были полностью соблюдены – РФ предупредила Соединенные Штаты об учениях заранее, поэтому никаких мыслей о начале ядерной войны возникнуть в головах всех причастных к стратегическим войскам просто не могло.

Именно по этой причине, по мнению специалиста, залп с подлодки «Владимир Мономах», во время которого было запущено сразу четыре ракеты «Булава», не смог бы спровоцировать ответный ядерный удар.