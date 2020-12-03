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Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о не имеющих аналогов в мире огнеметных установках «Тосочка» и «Буратино», которые не оставляют противнику, попавшему под их огонь, ни единого шанса на выживание. Специалист пояснил, что его утверждение базируется на использовании в этих системах термобарических снарядов.

Как «Тосочка», так и «Буратино» имеют сравнительно небольшую дальность стрельбы, составляющую всего 12 километров. Однако у них есть одно неоспоримое достоинство – они просто выжигают все в зоне попадания термобарического снаряда.

Он разрывается над военной инфраструктурой врага и подчистую уничтожает живую силу. Спрятаться от огня в блиндаже или окопе не получится, так как пламя проникает буквально в каждую щель и находит противника. Это достоинство огнеметных систем дает возможность эффективно сражаться с врагом, который берет противоборствующую сторону «на измор», уходя в глухую оборону и скрываясь в заранее подготовленных сооружениях.

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