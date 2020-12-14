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Командующий российскими РВСН Сергей Каракаев рассказал, что план на 4 года, предполагающий полное обновление стратегического вооружения, уже сейчас выполнен на 81 процент. Он отметил, что войска, получившие новые баллистические ракеты, успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

По словам командующего, подразделения стратегического назначения сейчас оснащаются ракетами «Ярс», которые станут альтернативой «Тополю» и мобильной его версии. Кроме того, в ближайшее время планируется начать испытания еще одной новейшей МБР – «Сармат», которая до 2024 года появится на вооружении РВСН.

В заключение Каракаев анонсировал развертывание трех ракетных полков до конца текущего года. Он отметил, что они будут иметь в своем распоряжении МБР «Авангард» и «Ярс».

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