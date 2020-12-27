Академик РАН и специалист эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сделал предположение насчёт того, когда произойдёт угасание пандемии коронавируса.

Как считает специалист, этого следует ожидать в следующем году. Вспышка коронавируса в России в 2021 году пойдёт на спад, и это повлияет и на остальные факторы. Так, Покровский уверен, что к концу следующего года экономика начнёт улучшаться, что повлияет и на всеобщее настроение.

При этом Покровский отмечает, что, даже когда улучшится ситуация с коронавирусом, другие опасные болезни никуда не денутся. Он приводит в пример туберкулез, малярию, ВИЧ-инфекции. Эти заболевания распространяются намного медленнее коронавируса, однако вакцины против них в настоящее время не существует.