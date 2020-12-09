Должностные лица Росгвардии закупали обмундирование для военнослужащих по умышленно завышенным ценам. По документам бойцы должны были получать форму премиум-качества, однако на самом деле оно было очень низким. Мошеннические действия привели к ущербу, размер которого составляет более 500 миллионов рублей.

О хищениях в Росгвардии заявили военные следователи, приписанные к Следственному комитету РФ. Они выяснили, что за поставки обмундирования отвечал генерал-лейтенант Сергей Милейко, с которым в 2019 году был расторгнут контракт. В октябре его задержали сотрудники СК.

Милейко уже несколько лет находится под наблюдением силовых структур. Так, после его задержания стало известно, что еще 8 лет назад его супруга Галина оформила на имя одного из родственников коммерческое помещение в Балашихе. Купив его по бросовой цене, семья получила более 900 тысяч долларов на перепродаже.