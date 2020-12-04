Журналист Майкл Рубин опубликовал в издании The National Interest статью, в которой предположил, что нынешнее затишье на Кавказе вполне может перерасти в новую бурю. Он связывает это с тем, что Лачинский коридор, являющийся главной транспортной артерией между Арменией и Нагорным Карабахом, остался под контролем Еревана и может быть использован для провокаций.

С чего все начнется

Рубин считает, что достаточно всего одной провокации для того, чтобы началась новая война. И присутствие российских миротворцев в этой ситуации вряд ли сможет что-то решить.

К примеру, журналист описал ситуацию, в которой передвигающийся по коридору турецкий либо азербайджанский транспорт попадает под обстрел неизвестных террористов. В ответ на это Алиев или Эрдоган требуют от Армении обеспечения безопасности для своих колонн. Или, что более вероятно, начинают охранять их собственными силами. То есть, вводят свои войска и пытаются обустроить буферную зону.

Армения, что вполне логично, созданию такой зоны будет противиться изо всех сил, что и приведет к началу новых боевых действий.

Как далеко зайдет Турция

Рубин отмечает, что Баку и Анкара сделают все возможное, чтобы обеспечить себе безопасное перемещение из Азербайджана в его эксклав – Нахичеванскую область. Если Армения будет противиться этому, то Тайип Эрдоган вполне способен отдать приказ о начале боевых действий.

А что же российские миротворцы? Американский эксперт считает их мощным сдерживающим фактором, но подчеркивает, что Эрдоган слишком самоуверен и амбициозен. Поэтому на пути к своей цели может пренебречь логикой и проигнорировать наличие в регионе миротворческих сил. Не исключено, что это закончится для него плохо, но при удавшейся попытке Турция сможет вытеснить РФ с Кавказа.