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Ольга Врадий, представляющая главк СК по Московской области, заявила о задержании подозреваемых в убийстве трех человек в поселке «Малахит». Она отметила, что первый из них был задержан в ходе операции уголовного розыска и оперативников ОМВД. Это оказался 40-летний мужчина, который жил по соседству с жертвами.

Помимо него, правоохранительные органы задержали еще двоих подозреваемых – 31-летнего москвича, а также 27-летнего жителя города Солнечногорск.

В ходе допроса выяснилось, что задержанные убили семью из трех человек из-за бытового конфликта. Погибшие посчитали, что именно эти трое мужчин подожгли их дачный участок. Инцидент перерос в потасовку, в результате которого были убиты отец, мать и 16-летняя девочка-подросток.

Задержанные полностью признали вину. Они не только убили семью, но и подожгли тела своих жертв в одном из заброшенных домов. В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.

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