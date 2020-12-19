читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Воробьев, руководитель Подмосковья, в рамках недавнего телеэфира рассказал о планах по увеличению количества бригад скорой помощи в регионе.

Согласно его словам, на данный момент времени число бригад скорой помощи было увеличено на 70 процентов, однако власти не собираются останавливаться на этом значении. Проводятся также работы по оцифровке соответствующих услуг.

Губернатор при этом напомнил, что скорая помощь приезжает до пациентов за 20 минут, а неотложная – позже. Сейчас в Московской области значительно повысилась нагрузка на службу скорой помощи из-за пандемии коронавирусной инфекции, поэтому сроки прибытия машин увеличились.

Вам может понравиться

Журнал The National Interest рассказал о “старом” оружии, способном “уничтожить весь мир”

Российский бомбардировщик Ту-95МС, разработанный еще в 50-х годах минувшего столетия в Советском…

«Адская троица»: что спасло Москву от ядерного удара

Американский президент Рональд Рейган, который пришел к власти в США в далекие…

Швеция готова нанести ракетный удар по российским военным базам

В одной из программ шведского телеканала SVT появился сюжет, авторы которого заявили…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 декабря – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 19 декабря – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 19 декабря – пасмурно, до 5 °C |