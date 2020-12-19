Андрей Воробьев, руководитель Подмосковья, в рамках недавнего телеэфира рассказал о планах по увеличению количества бригад скорой помощи в регионе.

Согласно его словам, на данный момент времени число бригад скорой помощи было увеличено на 70 процентов, однако власти не собираются останавливаться на этом значении. Проводятся также работы по оцифровке соответствующих услуг.

Губернатор при этом напомнил, что скорая помощь приезжает до пациентов за 20 минут, а неотложная – позже. Сейчас в Московской области значительно повысилась нагрузка на службу скорой помощи из-за пандемии коронавирусной инфекции, поэтому сроки прибытия машин увеличились.