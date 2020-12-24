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Начиная с 2 января следующего года, жителям Подмосковья придется платить за проезд в общественных транспортных средствах на несколько рублей больше, чем сейчас.

Отмечается, что в городских автобусах при оплате проезда с помощью карточки «Стрелка» его стоимость будет равна примерно 37 рублям. Если же платить наличными, то за поездку нужно будет отдать 57 рублей. Что касается пригородного транспорта, то каждые два с половиной километра пути подорожают примерно на четыре-пять рублей.

При этом не изменятся цены на проездные для электричек на три и двенадцать месяцев. В границах одного района Подмосковья проезд на электрическом поезде будет стоить 26 рублей. Цена одного проезда на территории МЦД будет равна 50 рублям, если оплачивать картой «Тройка». Пересадка на метро будет бесплатной.

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