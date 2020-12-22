15 января в Московской области будет дан старт акции «Подари своей елке новую жизнь». На всей территории региона откроют пункты приема, куда можно будет сдать лесную красавицу после новогодних праздников. Акция, организованная правительством, продлится до 15 февраля.

Это уже не первое такое мероприятие в области. Оно успешно проводилось в 2018-2019 годах – тогда жители региона сдали более 10,5 тысяч деревьев, которые были отправлены на переработку. Из вторичного сырья затем изготавливаются компоненты для детских площадок и почвогрунт для высадки растений.

Прием елок в этом году будет осуществляться пунктами Мегабак, которые занимаются крупногабаритными отходами. Кроме того, в ближайшее время брендированные пункты должны появиться в тех районах области, где их пока нет.