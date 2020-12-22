Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

15 января в Московской области будет дан старт акции «Подари своей елке новую жизнь». На всей территории региона откроют пункты приема, куда можно будет сдать лесную красавицу после новогодних праздников. Акция, организованная правительством, продлится до 15 февраля.

Это уже не первое такое мероприятие в области. Оно успешно проводилось в 2018-2019 годах – тогда жители региона сдали более 10,5 тысяч деревьев, которые были отправлены на переработку. Из вторичного сырья затем изготавливаются компоненты для детских площадок и почвогрунт для высадки растений.

Прием елок в этом году будет осуществляться пунктами Мегабак, которые занимаются крупногабаритными отходами. Кроме того, в ближайшее время брендированные пункты должны появиться в тех районах области, где их пока нет.

Вам может понравиться

Военный эксперт назвал последствия для Украины в случае попытки устроить “Перл-Харбор” в Крыму

Если Украина решится совершить попытку “устроить в Крыму Перл-Харбор”, ее Вооруженные силы…

Губернатор Ленобласти рассказал о своих новогодних пожеланиях

Ленинградский губернатор Александр Дрозденко провел пресс-конференцию и отчитался за 100 дней своего…

Протурецкие боевики развернули наступательную операцию на севере Сирии

На севере Сирии вновь возобновились боевые действия – протурецкие боевики при поддержке…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 22 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 22 декабря – переменная облачность, до -7 °C | Подольск: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 22 декабря – пасмурно, до 1 °C |