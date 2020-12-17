В Пензенской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались ещё три человека.

Это, как сообщается, два мужчины, которым было 51 и 54 года, и 26-летняя девушка. У них были выявлены хронические сопутствующие заболевания, которые также были осложнены пневмонией. Отмечается, что в регионе девушка стала самой молодой пациенткой, скончавшейся от коронавируса.

Таким образом, с начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции скончались 283 пациента. За прошедшие сутки также были выписаны 121 пациент, общее число выздоровевших за всё время – 19 285 человек.

Кроме того, отмечается, что в Пензенской области был продлен режим повышенной готовности – до 24 декабря. Гражданам напоминается о необходимости соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности.