В Орловской области компания из трёх молодых людей погибла из-за отравления угарным газом.

Инцидент произошёл ещё 29 ноября в гаражном кооперативе «Сталь» в одном из гаражей. Троих молодых людей – девушку 22-х лет и двух парней, которым было 21 год и 25 лет, обнаружили в автомобиле Volkswagen Passat. Машина была заведена, а гараж, как отмечается, был приоткрыт. К тому моменту, когда тела погибших были обнаружены, всё горючее уже улетучилось.

В настоящее время проводится отработка всех версий произошедшего. Основная версия трагедии – несоблюдение мер безопасности. Также отмечается, что в крови погибших не было обнаружено следов алкоголя. После проверки всех обстоятельств трагедии инциденту будет дана уголовно-правовая оценка.