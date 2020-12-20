Представитель Общественной палаты Александр Малькевич, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей, заявил, что рязанской журналистке Александре Безукладовой надо бы «вмазать» за то, что она позволила себе «беспардонную ложь» и фальсификации на большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Кроме того, он предложил председателю Союза журналистов Владимиру Соловьеву исключить Безукладову из СЖР, так как ее действия можно трактовать, как порочащие профессию.

Напомним, что Безукладова пришла на пресс-конференцию с плакатом «Я беременна» и попросила президента присвоить звание Героя России вице-губернатору Рязанской области. В дальнейшем оказалось, что журналистка вовсе не ждет ребенка, а просто пыталась привлечь к себе внимание.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что наказывать Безукладову не стоит, так как она и так получила по полной за последние два дня. Но в то же время он считает, что вести себя так, как рязанская журналистка, совершенно недопустимо