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В Новосибирске было завершено расследование убийства 18-летней девушки, произошедшее 20 лет назад.

Инцидент произошёл в 1999 году в деревне Воробьево Колыванского района. Как сообщается, в 1996 году у девушки скончались родители, и её попечителем стала её тётя. При этом за девушкой был закреплена жилплощадь по месту проживания с попечителем. В какой-то момент она сообщила, что будет подавать в суд, чтобы доказать право собственности.

В итоге обвиняемый, являющийся мужем тёти девушки, для того, чтобы предотвратить возможность того, что она может получить право на приватизацию доли в квартире, убил её. Как указывается, было нанесено как минимум два удара неустановленным твёрдым предметом в область головы. Девушка от полученных травм скончалась. Затем обвиняемый вывез её тело в лес, где и закопал.

Установить преступника удалось лишь спустя 20 лет благодаря следам крови между половыми досками. Генетическая экспертиза подтвердила, что кровь принадлежит погибшей. Свою вину мужчина категорически отрицал. Кроме того, указывается, что после убийства у мужчины развилось психиатрическое расстройство, и его могут отправить на принудительное лечение.

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