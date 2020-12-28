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Армянские ВС и представители Армии обороны Арцаха не принимали участие в боевых действиях в Гадрутском районе, информацию о которых в понедельник распространили азербайджанские СМИ. Такое заявление сделало главное военное ведомство НКР, которое также опровергло слухи о каких-либо «вооруженных армянских группировках».

В заявлении говорится, что Баку организовал очередную информационную провокацию, хотя на самом деле ни один военнослужащий с армянской стороны не принимал участие в каких-либо столкновениях.

Сообщается, что Армения и Нагорный Карабах строго соблюдают все требования соглашения о мире, подписанном 9 ноября текущего года.

Напомним, что ранее сообщалось об обострении конфликта в Гадрутском районе и стрельбе, в результате которых погиб один азербайджанский боец и шесть военнослужащих Армии обороны.

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