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Авторы The National Interest были поражены параметрами торпеды ВА-111 «Шквал», созданной еще в эпоху СССР, назвав ее оружием, не оставляющим никаких шансов ВМС США.

Согласно словам журналистов, советские инженеры принялись за разработку новой высокоскоростной ракеты после того, как американцы совершили резкий прорыв в создании атомных силовых двигателей. В результате была изготовлена торпеда, способная перемещаться под водой со скоростью 370 км/ч.

Столь значительных характеристик ученые смогли добиться путем использования технологии суперавитации, в рамках которой в передней части снаряда формируется газовый пузырь, снижающий контакт ракеты с водой. У «Шквала» есть только два минуса: малая маневренность и повышенный уровень шума.

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