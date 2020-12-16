В Североатлантическом альянсе рассказали о перехвате российского военного самолета Ил-20, летевшего над Балтикой. Перехват был осуществлен экипажем Eurofighter Typhoon немецких ВВС.

Отмечается, что российское воздушное судно летело с отключенным транспондером, что угрожало безопасности гражданских авилайнеров. Данный инцидент случился неподалеку от границ Эстонии. Не известно, откуда именно прилетел немецкий истребитель. Он сопровождал Ил-20 на протяжении некоторого периода времени.

На официальном аккаунте НАТО в «Твиттере» была также опубликована фотография, где демонстрируется, как истребитель практически вплотную подлетел к российскому разведывательному самолету. В СМИ сообщают, что «Еврофайтер» был не один.