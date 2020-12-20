Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Нальчике стая бездомных собак набросилась на местную жительницу, шедшую по своим делам.

Женщина начала снимать инцидент на камеру своего телефона, но после бросилась бежать. Как отмечается, отбиться от собак ей помогли других прохожие, заметившие происходящее. В результате своевременной помощи женщина не получила серьёзных ранений, но её одежда была испорчена.

Согласно словам местных жителей, подобная ситуация в городе не является редкостью – на улицах полно бродячих собак. Их скопление жители заметили ещё осенью. Жители города, в особенности дети, боятся в одиночестве ходить по улицам.

Отмечается, что в республике отсутствуют государственные приюты для бездомных животных, и никто не занимается их стерилизацией.

Вам может понравиться

Болгарский политолог раскрыла причину бессилия США перед “Северным потоком-2”

Политолог из Болгарии Нина Дюлгерова уверена, что Россия успешно достроит газопровод «Северный…

Французский фрегат устроил провокацию возле российской военно-морской базы в Сирии

Интернет-издание Avia. Pro сообщает об очередной провокации Североатлантического альянса против России. На…

NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшего ошибки в суде

Юрист Сидни Пауэлл, которой действующий президент США Дональд Трамп намеревался поручить расследование…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 декабря – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 декабря – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев: погода, 20 декабря – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 20 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 20 декабря – небольшой снег, до 1 °C |