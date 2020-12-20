В Нальчике стая бездомных собак набросилась на местную жительницу, шедшую по своим делам.

Женщина начала снимать инцидент на камеру своего телефона, но после бросилась бежать. Как отмечается, отбиться от собак ей помогли других прохожие, заметившие происходящее. В результате своевременной помощи женщина не получила серьёзных ранений, но её одежда была испорчена.

Согласно словам местных жителей, подобная ситуация в городе не является редкостью – на улицах полно бродячих собак. Их скопление жители заметили ещё осенью. Жители города, в особенности дети, боятся в одиночестве ходить по улицам.

Отмечается, что в республике отсутствуют государственные приюты для бездомных животных, и никто не занимается их стерилизацией.