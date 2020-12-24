Беременная гражданка Киргизии умерла в Москве после интимного свидания со своим парнем. Сейчас известно, что прямо во время близости у 23-летней девушки вдруг открылось кровотечение, которое привело к потере сознания.

Молодой человек сразу же вызвал «Скорую помощь», но до ее приезда у девушки остановилось сердце. Врачи констатировали смерть в результате маточного кровотечения, а также сообщили, что умершая была на ранее сроке беременности.

18-летний парень рассказал, что с девушкой у него было первое интимное свидание, хотя он заглядывался на нее с того момента, как устроился на работу в ресторан быстрого питания, где она трудилась поваром. По его словам, он ничего не знал о беременности своей новой подруги. В данный момент правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего.