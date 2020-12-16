Сотрудники управления СКР по Ленобласти начали расследование уголовного дела, которое связано с крупным мошенничеством при возведении многоэтажных жилых зданий в Юкки.

Согласно имеющимся сведениям, с 2013-го по 2019-й год компании-застройщику удалось заключить с множеством дольщиков соглашения касательно внесения паевых взносов на постройку жилых комплексов «Черничная поляна». Однако после получения денежных средств от клиентов мошенники тут же скрылись, не став выполнять свои обязательства.

Отмечается, что злоумышленники украли средства у 240 человек. Сумма нанесенного им ущерба не раскрывается. Ранее Сергей Сазин, глава регионального управления СК РФ, лично переговорил с обманутыми дольщиками. В настоящее время ведется розыск преступников.