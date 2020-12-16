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В Ленобласти была временно остановлена работа пансионата из-за того, что большая часть постояльцев заразилась коронавирусной инфекцией.

Как сообщается, речь идёт о пансионате, располагающемся в деревне Пикколово. Несколько недель назад у 25 из 35 постояльцев был выявлен коронавирус. Причиной заражения гостей учреждения стало то, что здесь постоянно нарушались меры предосторожности, несмотря на ситуацию с пандемией. В итоге в отношении ООО «Ялта» было составлено административное дело. Его рассмотрение состоялось в конце ноября.

Решением суда руководство пансионата было признано виновным. Постановление суда в настоящее время вступило в законную силу – деятельность организации было решено прекратить на 40 суток. За это время пансионату следует исправить все недочёты.

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