В социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография, которая растрогала пользователей. На ней трое врачей расположились на полу вокруг кровати с пациентом. О бдительных медиках рассказала старшая медсестра медицинского учреждения.

Она поведала, что это были не врачи, а волонтеры, которые мгновенно пришли на помощь к больному с Covid-19. Из-за болезни у него внезапно началась паническая атака, из-за чего мужчина попытался снять кислородную маску. Также он порывался убрать капельницу, что неизбежно сказалось бы на его состоянии. Однако добровольные помощники врачей своевременно подоспели на помощь.

Они успокоили мужчину, а для того, чтобы не пропустить вполне возможное повторение приступа, разместились у его койки и провели в палате целую ночь.

Медсестра рассказала, что больница обязательно наградит волонтеров, а также предложит им работу – подобное рвение просто необходимо поддержать.