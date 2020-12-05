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В Красноярском крае в отношении 57-летней женщины, являющейся бывшим главврачом больницы города Минусинск, было возбуждено уголовное дело.

Как сообщается, её обвиняют в превышении полномочий. Так, два года назад медучреждение заключило контракт стоимостью в 17 миллионов рублей на ремонт отделения. Деньги были выделены Минздравом региона.

Подписание контракта состоялось в августе, а уже в ноябре планировалось завершение ремонта. Во время проведения работ подрядчик использовал другие материалы, которые проектом не были предусмотрены. Об этом главврач была оповещена. Также указывается, что ряд работ не соответствовал требованиям проекта. Но, несмотря на все недочёты и дефекты, главврач поставила подпись на актах выполненных работ и полностью заплатила за работу.

По словам экспертов, на то, чтобы исправить все обнаруженных дефекты, необходимо ещё 7 миллионов рублей. Детское отделение в эксплуатацию так и не было принято. Также Минздраву был причинён серьёзный материальный ущерб.

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