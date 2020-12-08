читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В подмосковном городском округе Коломна на днях была установлена необычная ель.

Как отмечается, в округе в рамках подготовки к празднованию Нового года уже зажгли новогоднюю иллюминацию в скверах, парках, на улицах и площадях. Большая часть украшений уже использовалась ранее, но появились и новые декорации. К примеру, в Запрудском парке была установлена необычная искусственная ель.

Высота дерева более десяти метров, его украшают около пятисот шаров самых разных цветов. На лапах ели имеется статодинамическая подсветка, выполненная в виде узора. Также планируется украсить иллюминацией светильники и опоры, декоративные деревья и ограждения.

Сам Запрудский парк, как указывается, был благоустроен только в этом году, из-за чего он привлекает повышенное внимание как жителей города, так и руководства муниципалитета.

Вам может понравиться

Чубайс «отметил» назначение на новую должность выстрелом из гаубицы

Анатолий Чубайс, который на днях занял пост спецпредставителя главы государства по связям…

The National Interest: диалог – лучшее средство для предотвращения войны

Несмотря на бесконечные разговоры о войне, которые ведут и НАТО, и РФ,…

В Кремле отреагировали на похороны обезглавившего учителя террориста в Чечне

Абдуллах Анзоров, который был застрелен французскими полицейскими во время совершения теракта, похоронен…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 декабря – ясно, до -3 °C | город Мытищи: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Подольск: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Армавир: погода, 8 декабря – ясно, до 2 °C |