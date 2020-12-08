В подмосковном городском округе Коломна на днях была установлена необычная ель.

Как отмечается, в округе в рамках подготовки к празднованию Нового года уже зажгли новогоднюю иллюминацию в скверах, парках, на улицах и площадях. Большая часть украшений уже использовалась ранее, но появились и новые декорации. К примеру, в Запрудском парке была установлена необычная искусственная ель.

Высота дерева более десяти метров, его украшают около пятисот шаров самых разных цветов. На лапах ели имеется статодинамическая подсветка, выполненная в виде узора. Также планируется украсить иллюминацией светильники и опоры, декоративные деревья и ограждения.

Сам Запрудский парк, как указывается, был благоустроен только в этом году, из-за чего он привлекает повышенное внимание как жителей города, так и руководства муниципалитета.