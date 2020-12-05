Реактор под названием «Искусственное солнце», который запустили китайские исследователи, должен открыть им доступ к «чистой энергии». Предполагается, что установка обеспечит температуру в 150 млн градусов и будет вырабатывать гораздо больше тепла и света, чем все существующие до сих источники.

Параметры, выдаваемые реактором HL-2M Tokamak, находящимся в провинции Сычуань, в десять раз превосходят температуру и иные показатели солнечного ядра. Такого результата удалось добиться за счет совершенно новой технологии термоядерного синтеза.

Все дело в том, что реактор по своему строению больше напоминает вакуумную камеру. В ней посредством магнитного поля постоянно циркулирует плазма. Под воздействием экстремально высокой температуры она провоцирует ядерный синтез, обеспечивающий выработку огромных объемов энергии.