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В одной из калифорнийских больниц 30 декабря скончался 80-летний маньяк Самюэль Литтл. Полиция сумела доказать 60 убийств совершенных ним, однако сам он всегда заявлял, что его жертвами стали 93 человека.

Коронер, который устанавливал причины смерти серийного убийства, сообщил, что не обнаружил никаких следов криминала. Маньяк умер от болезни – ранее у него обнаружилось серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы на фоне сахарного диабета.

Литтл признался в массовых убийствах только два года назад, причем сделал это не в полиции, а в приватном интервью одному из американских изданий. Ранее он не шел на контакт со следствием и не собирался признавать свою вину, однако американскими правоохранителями были приведены неопровержимые доказательства по трем эпизодам. Именно поэтому суд приговорил маньяка к пожизненному заключению в тюрьме штата Калифорния.

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