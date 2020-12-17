В Иркутске был вынесен приговор Алексею Жабину, которого обвинили в убийстве, совершённом более 20-ти лет назад.

Преступление, как сообщается, было совершено в ночь на 31 декабря 1999 года. Согласно информации следствия, мужчина в этот день самовольно покинул воинскую часть. Затем он пришёл к знакомому, но между ними разгорелась ссора. В итоге Жабин, схватившись за охотничье ружье, застрелил своего приятеля и подался в бега.

Преступник скрывался от правоохранительных органов более двадцати лет, и был задержан лишь в июле 2020 года. Его признали виновным в совершённых преступлениях. Решением суда Жабину было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В настоящее время приговор ещё не вступил в силу.