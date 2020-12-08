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Во время проведения испытания вакцины от коронавируса, которая была разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, скончались шесть человек.

Об этом стало известно из документа, который 8 декабря был опубликован на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Как сообщается, две смерти было в группе, которой поставили вакцину, и ещё четыре в группе плацебо.

При этом среди тех умерших, кому была поставлена вакцина, один участник имел атеросклероз и ожирение. Он скончался через три дня после введения первой дозы препарата. У второго участника спустя 60 дней после того, как ему ввели вторую дозу вакцины, произошла остановка сердца. Его смерть зафиксировали через три дня.

Причиной смерти двух человек в группе плацебо стали инсульт и инфаркт, из-за чего умерли ещё два участника, не установлено.

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