читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый законопроект, отправленный для обсуждения в Госдуму РФ, предполагает уменьшение стоимости ритуальных услуг. Его автор Антон Жарков рассказал, что снижение цен станет следствием разработки четких требований к компаниям, работающим на этом рынке.

Так, согласно законопроекту, содержание кладбищ будет в ведении региональных и муниципальных органов власти, что позволит государству полностью контролировать данную сферу деятельности. Компании, которые хотят и дальше работать в похоронном деле, будут вынуждены заключать договора с муниципалитетами.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на передачу информации о смерти граждан РФ похоронным компаниям и третьим лицам. Он, по словам автора, позволит исключить навязывание ненужных услуг родственникам умершего, а также исключит действующие сегодня коррупционные схемы.

Контроль цен на ритуальные услуги по законопроекту отдается государству, которое также будет устанавливать требования к организации работы похоронных бюро.

Вам может понравиться

Некоторые пенсионеры получат повышение пенсии в декабре 2020 года

Пенсионеры, которые были вынуждены уйти с работы из-за пандемии коронавируса, получат надбавки…

В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

После сообщений в российских СМИ о том, что вторгнувшийся на территорию РФ…

На побережье в Сосновом Бору выбросило погибших моллюсков

На пляжной территории Соснового Бора местные жители обнаружили огромное количество погибших двустворчатых…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 1 декабря – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 декабря – небольшая облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 декабря – небольшая облачность, до -8 °C | Королев: погода, 1 декабря – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 1 декабря – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 1 декабря – облачно с прояснениями, до 7 °C |