Новый законопроект, отправленный для обсуждения в Госдуму РФ, предполагает уменьшение стоимости ритуальных услуг. Его автор Антон Жарков рассказал, что снижение цен станет следствием разработки четких требований к компаниям, работающим на этом рынке.

Так, согласно законопроекту, содержание кладбищ будет в ведении региональных и муниципальных органов власти, что позволит государству полностью контролировать данную сферу деятельности. Компании, которые хотят и дальше работать в похоронном деле, будут вынуждены заключать договора с муниципалитетами.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на передачу информации о смерти граждан РФ похоронным компаниям и третьим лицам. Он, по словам автора, позволит исключить навязывание ненужных услуг родственникам умершего, а также исключит действующие сегодня коррупционные схемы.

Контроль цен на ритуальные услуги по законопроекту отдается государству, которое также будет устанавливать требования к организации работы похоронных бюро.