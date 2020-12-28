Первый канал опубликовал видеозапись выступления финалистов шоу «Ледниковый период» ведущей Регины Тодоренко и олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Посмотреть запись выступления можно на YouTube-канале Первого канала. Как отмечается, Тодоренко и Костомаров для своего финального выступления выбрали песню Пелагеи «Тропы». В завершении выступления поклонников пары ждал небольшой сюрприз – Костомаров частично обнажился, сняв с себя рубашку.

Финальный выпуск передачи «Ледниковый период» вышел 26 декабря. Тодоренко и Костомаров заняли в итоге третье место. Также ведущая отметила, что продолжит заниматься фигурным катанием и дальше. Она указала, что рада своей победе, хоть это и не первое место.