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В Екатеринбурге ведётся поиск троих детей, сбежавших из реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Как сообщается, это две девочки, которым 11 и 13 лет, и 11-летний мальчик. Они самовольно ушли из центра на улице Реактивная, 19, вечером 2 декабря. С тех пор ведутся их поиски.

Поисками занимаются правоохранительные органы, а также поисковики нескольких отрядов. Было проверено несколько мест, в том числе даже Среднеуральский женский монастырь, основанный скандальным схимонахом Сергием, отлучённым от церкви. Как отмечается, мать одного из детей является его прихожанкой.

Также отмечается, что детей, похожих на пропавших, видели 4 декабря возле торговых комплексов на улицах Сулимова и Уральской. Проверка окрестностей результатов не принесла.

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