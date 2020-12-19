18 декабря состоялся четвертьфинал шоу «Голос», в котором участвовали 12 конкурсантов.

В следующий этап проекта прошли восемь участников, по двое от каждой команды. Как отмечается, трансляция шоу проводилась в прямом эфире, а зрители могли отдать свой голос при помощи SMS. Подобная возможность была введена впервые за текущий сезон шоу.

Все средства, которые были выручены от трансляции, Первый канал направит на помощь фонду «Живой».

В итоге, совместным решение жюри шоу и телезрителей, в следующий этап прошли Кирилл Суслов и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной, Мария Русакова и Дмитрий Венгеров от Сергея Шнурова, Сурен Платонов и Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, и Елизавета Пурис и Василий Пасечник от Басты.