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В Брянске был найден убийца женщины, чьё мумифицированное тело было обнаружено днём 15 декабря.

Как сообщается, в этот день у мусорного контейнера по улице Дятьковской был обнаружен мумифицированный труп женщины. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, в ходе которого сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшей. После этого был найден и убийца.

Выяснилось, что преступление совершил 64-летний мужчина, ранее не судимый. В середине октября он находился в состоянии алкогольного опьянения, и поссорился со своей 44-летней знакомой. Во время конфликта он не менее пяти раз ударил её ножом в область шеи и живота. Женщина скончалась на месте.

Однако мужчина не спешил избавляться от тела и хранил его в своей квартире. 15 декабря он обратился за помощью к приятелю, и они вместе завернули труп в полиэтилен и вынесли к мусорным контейнерам.

В настоящее время преступник находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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