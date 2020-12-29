Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Башкирии были найдены тела мужчины и двух его детей.

Как ранее сообщалось, 37-летний житель Уфы поссорился со своей супругой и вместе с детьми уехал, не сообщив, куда направляется. Как отмечается, сыну пары было шесть лет, дочери – год. В скором времени их тела были обнаружены у реки Уршак в автомобиле. Согласно информации следователей, семья отравилась угарным газом.

В ходе расследования было установлено, что 26 декабря между погибшим и женой произошёл конфликт. Причиной ссоры называется ревность. Затем мужчина, как считает следствие, решил совершить самоубийство, убив перед этим детей.

При этом мужчина оставил видео- и аудиосообщения, которые в настоящее время изучают следователи. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Вам может понравиться

Лариса Гузеева для съёмок в новогоднем шоу сильно укоротила чёлку

На Первом канале состоялись съёмки новогодней передачи, которая выйдет в эфир 31…
  • Анна
  • 29.12.2020
  • читать 1 минуту

В NI рассказали о не оставляющей шансов ВМС США российской торпеде

Авторы The National Interest были поражены параметрами торпеды ВА-111 «Шквал», созданной еще…

National Interest рассказал, почему ВМС США не скопировали российские титановые подводные лодки

В конце Холодной войны судостроительные компании Советского Союза инвестировали значительные средства в…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 декабря – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 декабря – пасмурно, до -14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 декабря – облачно с прояснениями, до -16 °C | Королев: погода, 29 декабря – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 29 декабря – пасмурно, до 6 °C |