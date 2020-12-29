В Башкирии были найдены тела мужчины и двух его детей.

Как ранее сообщалось, 37-летний житель Уфы поссорился со своей супругой и вместе с детьми уехал, не сообщив, куда направляется. Как отмечается, сыну пары было шесть лет, дочери – год. В скором времени их тела были обнаружены у реки Уршак в автомобиле. Согласно информации следователей, семья отравилась угарным газом.

В ходе расследования было установлено, что 26 декабря между погибшим и женой произошёл конфликт. Причиной ссоры называется ревность. Затем мужчина, как считает следствие, решил совершить самоубийство, убив перед этим детей.

При этом мужчина оставил видео- и аудиосообщения, которые в настоящее время изучают следователи. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.