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Власти Армении продолжают искать причины своего поражения в войне и склонны обвинять в этом неправильный подход к закупкам вооружения. Издание «Взгляд.Ру», ссылающееся на военного эксперта, пишет, что в Ереване все чаще звучат голоса о низкой эффективности именно российского оружия.

Так, истребители Су-30, закупленные Арменией, даже ни разу не взлетели с аэродрома, так как для них не нашлось подходящих боевых задач. Комплексы ПВО, которые также приобретались у России, не сумели справиться с беспилотными аппаратами. Мало того, несколько раз сообщалось, что дроны уничтожали С-300, оставаясь для них незамеченными. Впрочем, достоверность этой информации находится под большим вопросом.

Не удовлетворили Армению и российские средства РЭБ. Они не смогли справиться все с теми же беспилотниками.

Именно поэтому армянское общество пытается склонить власти к приобретению оружия в Германии или других странах, пишут журналисты издания.

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