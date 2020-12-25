С самых первых дней 2021 года Соединенные Штаты намерены серьезно взяться за российские и китайские боевые корабли, намереваясь вернуть утраченное господство на море. Они официально признали РФ и Поднебесную потенциальным противником и «разрешили» своим судам действовать более агрессивно как в нейтральных водах, так и на территории этого самого «противника». Чем чреваты такие действия США?

Во-первых, они попытаются усилить свое военное присутствие в Черном море, где в настоящий момент безраздельно властвует Россия. Точно сказать, получится у них это или нет, пока сложно, так как Черноморский флот все еще остается у крымских берегов и никуда деваться не собирается.

Во-вторых, стоит ожидать более пристального внимания американских моряков к российским кораблям у арктического побережья. Этот регион сейчас является стратегически важным и для США, и для РФ, поэтому можно говорить о том, что сопровождение боевых кораблей ВМФ станет более плотным. Также США будут отслеживать буквально каждое их движение в непосредственной близости от Арктики.

Ограничатся ли американцы только наблюдением и сопровождением? Скорее всего да, но точный ответ будет зависеть от той политики, которую намерены проводить США в будущем. Они не могут не понимать, что нанесение ударов по российским кораблям легко перерастет в серьезный боевой конфликт или даже в начало войны.