Из-за закрытия границ путешествовать в этом году россиянам пришлось по родной стране. Сервис «Туту.ру» рассказал о том, чем путешественникам запомнились эти поездки.

Как сообщается, опрос был проведён среди 1139 пользователей сервиса. 28% из них рассказали о том, что открыли для себя новые места. 21% туристов отметили красоту природу в посещённых ими местах, ещё столько же отметили, что отдых в России оказался намного лучше, чем им ранее казалось.

19% участников опроса указали на то, что в этом году цены были ниже по сравнению с 2019 годом. Всего лишь 8% сообщили, что качество российского сервиса заметно возросло. Ещё 3% отметили, что нашли новые интересные гастрономические точки, которые, как они считают, заслуживают особого внимания путешественников.