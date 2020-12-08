Иван Ургант, ведущий популярного вечернего шоу, прокомментировал участие Моргенштерна, российского рэп-исполнителя в передаче «Давай поженимся». Он предположил, что его коллега Роза Сябитова собирается «выйти замуж» за певца.

Согласно словам телеведущего, случилось уникальное событие, ведь на территорию одной съемочной площадки одновременно пришли два человека, имеющие татуировку «666». Он отметил, что в последний раз такое происходило при съемках фильма «Жестокий романс». Дмитрий Хрусталев при этом отметил, что рэпер может появиться на шоу не в роли жениха, а сюрприза, подготовленного другим участником.

Ранее ведущая «Давай поженимся» опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» видеоролик, на котором можно увидеть известного рэп-певца. На размещенных кадрах Моргенштерн одет в белую рубашку и черные брюки. В определенный момент он начинает исполнять заводной танец, а потом останавливается.