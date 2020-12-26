читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Умные» гантели Wellbell получат программное обеспечение и электронику от российской компании «РуГаджет». Сообщается, что с такой начинкой эти спортивные снаряды смогут заменить любой кардиотренажер, а также помогут повысить эффективность силовых тренировок.

Гантели позволяют получать подробную статистику о занятиях спортом, подсчитывают количество подходов и серий, подсказывают, как именно нужно выполнять то или иное упражнение. Также они выводят данные на экран ПК или смартфона и отправляют их на облачный сервис. Используя последний, спортсмены могут делиться своими достижениями и устраивать онлайн-состязания.

Основатели российского проекта Wellbell рассказали, что намеревались сотрудничать с южнокорейскими производителями электроники, но те запросили слишком крупную сумму за изготовление начинки и разработку программного обеспечения. Поэтому они обратились в «РуГаджет» и остались довольны сотрудничеством.

В ближайшее время Wellbell намеревается снабдить «умными» функциями и другие спортивные снаряды – турники, палки для скандинавской ходьбы и скакалки.

Вам может понравиться

ASUS подтвердила выход видеокарты NVIDIA RTX 3080 Ti на 20Гб

В разделе поддержки на официальном сайте производителя Asus на некоторое время появилось…

Эксперт Том Купер заявил, что гиперзвуковые ракеты “Кинжал” – это российский “шоу-проект”

Американский военный эксперт Том Купер заявил, что Россия вводит весь мир в…

Сверхпроводимость позволит России создавать легкие, мощные и экономичные авиадвигатели

В 2021 году конструкторы Института авиационного моторостроения им. Баранова намерены провести первые…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 26 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 декабря – ясно, до -14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 декабря – небольшой снег, до -13 °C | Королев: погода, 26 декабря – пасмурно, до -0 °C | Подольск: погода, 26 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 26 декабря – пасмурно, до 7 °C |