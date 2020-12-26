«Умные» гантели Wellbell получат программное обеспечение и электронику от российской компании «РуГаджет». Сообщается, что с такой начинкой эти спортивные снаряды смогут заменить любой кардиотренажер, а также помогут повысить эффективность силовых тренировок.

Гантели позволяют получать подробную статистику о занятиях спортом, подсчитывают количество подходов и серий, подсказывают, как именно нужно выполнять то или иное упражнение. Также они выводят данные на экран ПК или смартфона и отправляют их на облачный сервис. Используя последний, спортсмены могут делиться своими достижениями и устраивать онлайн-состязания.

Основатели российского проекта Wellbell рассказали, что намеревались сотрудничать с южнокорейскими производителями электроники, но те запросили слишком крупную сумму за изготовление начинки и разработку программного обеспечения. Поэтому они обратились в «РуГаджет» и остались довольны сотрудничеством.

В ближайшее время Wellbell намеревается снабдить «умными» функциями и другие спортивные снаряды – турники, палки для скандинавской ходьбы и скакалки.