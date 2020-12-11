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Политолог Вячеслав Ковтун, которого неоднократно силой выводили из российских телевизионных студий из-за агрессивного поведения, в настоящий момент находится на Украине и вряд ли сможет вернуться в РФ до окончания пандемии. Об этом рассказал сам скандальный эксперт.

Ранее Ковтун довольно часто мелькал на российском ТВ. Он принимал участие в передачах Владимира Соловьева, регулярно обрушивая лавины критики на руководство РФ и проводимую им политику. Также политолог запомнился своей позицией «украинского патриота», заявляющего, что двигаясь к НАТО и ЕС Украина находится на верном пути.

В апреле Владимир Соловьев окончательно выгнал Ковтуна из своей студии из-за чрезмерно жесткого высказывания по митингу, проходившему во Владикавказе. То же самое произошло и в программе «Место встречи». Телеведущий Андрей Норкин хоть и не выставил украинского политолога, но дал ему понять, что много поговорить на излюбленные темы точно не получится.

Сейчас Ковтун жалуется на то, что из-за отсутствия российского паспорта он не может попасть на территорию РФ. Также политолог призывает любить его и ждать возвращения.

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