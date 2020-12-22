Украинский танк «Краб» который разрабатывает харьковское конструкторское бюро, неоднократно подвергался критике со стороны журналистов. Представители СМИ не могут понять, как можно так долго работать над боевой машиной, которая по сути является модернизацией старой советской техники.

Ключевой особенностью «Краба» является пушка, которая ранее использовалась в советских танках Т-55АГМ. Конструкторы внесли в нее множество изменений, однако боевые характеристики машины это улучшило ненамного. Башня оснащена 125-миллиметровой пушкой со встроенным автоматическим механизмом заряжания, который является единственным преимуществом техники.

Впервые «Краб» появился на выставке оружия в 2016 году. Тогда танк был «сырым» и не привлек к себе никакого интереса. Прошло 4 года, но конструкторы заявляют, что надо подождать еще хотя бы 5 лет, что «Краб», наконец, добрался до серийного производства. Именно такая медлительность и раздражает представителей прессы.

Напомним, что ранее критике подвергся и еще один украинский танк. Американские аналитики назвали Т-64, который Украина намеревается использовать в боевых действиях, «модернизированным велосипедом» и заявили, что годится он только для поддержки более мощных броневых машин.