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Представители национальной полиции Одесской области сообщили, что две 6-летние девочки угодили в самодельный капкан, установленный отцом одной из них в сарае.

Согласно имеющимся сведениям, дети играли во дворе, а в определенный момент решили забежать в постройку, где мужчиной была размещена «огнестрельная» ловушка, предназначенная для воров. Капкан сработал, и одна из девочек была ранена в ногу, а вторая – в живот. Во время данного происшествия родители детей сидели в доме.

Заметив раненых девочек, взрослые сразу же вызвали машину скорой помощи. Детей доставили в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время состояние пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное. Данным происшествием заинтересовались местные правоохранители – в отношении мужчины могут завести уголовное дело.

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