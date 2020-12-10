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В 2021 году Украина намерена продолжить разработку собственного ОТРК «Сапсан», который, по мнению украинских экспертов, должен превзойти комплексы «Искандер». Заместитель главы военного ведомства Александр Миронюк заявляет, что предприятие в Днепре (экс-Днепропетровск) способно справиться с решением этой задачи.

Напомним, что разговоры об оперативно-тактическом комплексе «Сапсан» Украина ведет уже несколько лет подряд. Сперва она надеялась на то, что разработку ОТРК профинансирует Саудовская Аравия, однако это предположение позже исчезло.

Также украинские должностные лица постоянно путаются в характеристиках комплекса, заявляя, что дальность поражения целей будет равной то 280, то 500 километрам. Впрочем, это неудивительно, так как сложно узнать, на какое расстояние может пускать ракеты несуществующий ОТРК.

Справедливости ради стоит отметить, что два года назад Украине все же удалось построить пусковую установку. Но чтобы продолжить создание комплекса, нужно потратить около 300 миллионов долларов на следующий этап.

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