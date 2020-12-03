Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно принятому сегодня законопроекту «О внутренних водном транспорте», Украина открывает доступ к своим внутренним водам грузовым судам всех государств, но закрывает его для «страны-агрессора», в качестве которой видит Россию. Также она определяет возможность для собственных и иностранных судов бесплатное прохождение гидротехнических сооружений.

В документе указано, что курсировать между грузовыми морскими и речными портами имеют право все украинские суда, а также иностранные корабли, которые принадлежат субъектам хозяйствования, прошедшим регистрацию на территории Украины. Исключение сделано только для государств, которые признаны украинскими органами власти странами-агрессорами.

Представители офиса президента заявили, что принятие этого законопроекта является большим достижением парламента. Документ является частью подписанного ранее Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Приняв его, Рада автоматически имплементировала ключевые требования ЕС в сфере водного транспорта.

Предполагается, что законопроект должен сдвинуть с мертвой точки судостроительную отрасль, которая на Украине пребывает в глубоком упадке еще со времен развала СССР.

Вам может понравиться

Аксенов считает демагогией заявление НАТО о военной силе РФ на Крымском полуострове

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, Североатлантический альянс ищет повод оправдать свое…

Ученые обнаружили 4 новых хронотипа, дополняющих “сов” и “жаворонков”

Раньше всех людей делили на «жаворонков» и «сов», однако такой подход оказался…

В Ленобласти снизилась безработица. В поисках зарплаты 35 тысяч человек

Сотрудники правительства Ленинградской области, сославшись на местную Биржу труда, сообщили о том,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 декабря – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 3 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 3 декабря – небольшая облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 3 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 3 декабря – переменная облачность, до 8 °C |