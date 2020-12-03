Согласно принятому сегодня законопроекту «О внутренних водном транспорте», Украина открывает доступ к своим внутренним водам грузовым судам всех государств, но закрывает его для «страны-агрессора», в качестве которой видит Россию. Также она определяет возможность для собственных и иностранных судов бесплатное прохождение гидротехнических сооружений.

В документе указано, что курсировать между грузовыми морскими и речными портами имеют право все украинские суда, а также иностранные корабли, которые принадлежат субъектам хозяйствования, прошедшим регистрацию на территории Украины. Исключение сделано только для государств, которые признаны украинскими органами власти странами-агрессорами.

Представители офиса президента заявили, что принятие этого законопроекта является большим достижением парламента. Документ является частью подписанного ранее Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Приняв его, Рада автоматически имплементировала ключевые требования ЕС в сфере водного транспорта.

Предполагается, что законопроект должен сдвинуть с мертвой точки судостроительную отрасль, которая на Украине пребывает в глубоком упадке еще со времен развала СССР.