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Российские ВС в Сирии провели испытания в боевой обстановке ударного беспилотника «Орион». БПЛА использовался для атаки на одну из баз террористов в Алеппо и отлично справился со своей задачей – объект был полностью уничтожен.

Напомним, что ранее предполагалось, что удары по базе джихадистов наносил еще один российский БПЛА – дрон-камикадзе «Ланцет». Однако эти данные не подтвердились. Непосредственно перед ударом в небе над Алеппо видели беспилотный аппарат «Орион», который вероятно и ликвидировал объекты террористов и склады с ГСМ.

ВС России в настоящий момент не дают каких-либо комментариев по поводу атаки на джихадистов с использованием беспилотной авиации. Однако если это был действительно «Орион», то можно констатировать, что БПЛА успешно прошел испытания в реальных боевых условиях. Причем сделал это уже через два месяца после постановки на вооружение.

Напомним, что в настоящий момент масштабные боевые действия намечаются в окрестностях города Айн-Исса, куда по непроверенным данным Турция стягивает крупные силы.

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