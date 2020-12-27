Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «РИА Новости», сославшись на собственный источник в самолетостроительной сфере, сообщили, что ближе к концу будущего года военный БПЛА «Охотник» осуществит пуск ракет.

Согласно словам собеседника информационного агентства, в третьем или четвертом квартале следующего года ударный беспилотник, разработанный в РФ, осуществит стрельбу по настоящим воздушным мишеням, используя ракеты категории «воздух-воздух». Ранее они использовались на истребителях Су-57.

Перед данными маневрами будут осуществлены бросковые тесты ракет. Планируется также испытать боевой дрон с использованием ракет «воздух-земля». Источник издания отмечает, что «Охотник» сможет стать полноценным многофункциональным воздушным судном. При необходимости его удастся применять в качестве беспилотного перехватчика.

Вам может понравиться

Моргенштерн и Александр Васильев сделали тест на определение родства

В эфире Первого канала вышел выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором принял…
  • Анна
  • 26.12.2020
  • читать 1 минуту

Моргенштерн и Слава Марлоу пришли искать невесту на шоу «Давай поженимся»

Участниками нового выпуска передачи «Давай поженимся» стали рэпер Моргенштерн и Слава Марлоу.…
  • Анна
  • 24.12.2020
  • читать 1 минуту

Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для лиц старше 60 лет

Михаил Мурашко, глава российского Минздрава, сообщил о том, что специалисты ведомства решили…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 декабря – переменная облачность, до -7 °C | город Мытищи: погода, 27 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 27 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 27 декабря – небольшая облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 27 декабря – пасмурно, до 10 °C |