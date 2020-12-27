В издании «РИА Новости», сославшись на собственный источник в самолетостроительной сфере, сообщили, что ближе к концу будущего года военный БПЛА «Охотник» осуществит пуск ракет.

Согласно словам собеседника информационного агентства, в третьем или четвертом квартале следующего года ударный беспилотник, разработанный в РФ, осуществит стрельбу по настоящим воздушным мишеням, используя ракеты категории «воздух-воздух». Ранее они использовались на истребителях Су-57.

Перед данными маневрами будут осуществлены бросковые тесты ракет. Планируется также испытать боевой дрон с использованием ракет «воздух-земля». Источник издания отмечает, что «Охотник» сможет стать полноценным многофункциональным воздушным судном. При необходимости его удастся применять в качестве беспилотного перехватчика.