Главный врач Великобритании Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса, который недавно был выявлен в Англии, обладает высокой скоростью распространения.

Как сообщается, о новой форме коронавируса было заявлено 14 декабря, и, как выяснилось, данный тип распространяется быстрее, чем любой из уже известных типов коронавируса. На тот момент было зарегистрировано уже около тысячи пациентов, которые заразились новым штаммом инфекции.

По словам Уитти, на основе имеющихся на данный момент прогнозов и стремительно увеличивающегося числа заражений, было сделано предположение, что новый штамм COVID-19 имеет очень высокую скорость распространения.

На данный момент нет сведений о том, что этот новый штамм более опасен для человека и приводит к более высокому риску смерти. Ведутся исследования по этому вопросу.